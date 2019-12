Napoli: in galleria Principe da domenica al 10 gennaio torna "Natale solidale"

- L'assessorato comunale ai lavori pubblici, Patrimonio e Giovani di Napoli ha promosso la seconda edizione di "Natale Solidale", una rassegna natalizia in programma da domenica al 10 gennaio negli spazi di pertinenza del centro giovanile "Common gallery" nella galleria Principe di Napoli. La partecipazione alla rassegna è riservata alle onlus che potranno allestire banchetti espositivi per autofinanziare le proprie attività e organizzare iniziative di sensibilizzazione sul palco premontato in Galleria. (Ren)