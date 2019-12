Cina-Usa: Pechino prenderà in considerazione di eliminare dazi previsti per il 15 dicembre

- Pechino prenderà in considerazione l'annullamento delle tariffe sui beni statunitensi che dovrebbero entrare in vigore il 15 dicembre in risposta ai piani di Washington di imporre tariffe su beni cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari: lo ha detto oggi il viceministro delle Finanze cinese Liao Min. Washington ha fissato il 15 dicembre come scadenza per l'imposizione di tariffe aggiuntive su beni cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari se entrambe le parti non dovessero raggiungere un accordo commerciale. Una tale mossa significherebbe che tutte le esportazioni annuali della Cina verso gli Stati Uniti sarebbero soggette a tariffe elevate.(Cip)