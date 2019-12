Albania: presidente Meta promulga decreto per nomina sottosegretario alla Ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente albanese Ilir Meta ha promulgato un decreto oggi per la nomina di Arben Ahmetaj come sottosegretario per la Ricostruzione. Il capo dello Stato ha così accolto la proposta del primo ministro Edi Rama per la creazione del ruolo di sottosegretario alla Ricostruzione, nominando Ahmetaj per tale incarico. "Il programma della ricostruzione impone l'apertura di un posto speciale al tavolo del Consiglio dei ministri, incaricato esclusivamente del coordinamento di tutte le istituzioni interne ed internazionali in relazione a questo programma, che monitorerà costantemente l'attuazione del piano", ha dichiarato Rama.(Alt)