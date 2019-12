Turchia-Usa: Ankara convoca ambasciatore Usa dopo risoluzione Senato su genocidio armeno

- La Turchia ha convocato oggi l’ambasciatore degli Stati Uniti ad Ankara a seguito della risoluzione del Congresso degli Stati Uniti per riconoscere come genocidio il massacro degli armeni del 1915. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il viceministro degli Esteri turco, Sedat Onal, ha condannato la risoluzione in un colloquio con l’ambasciatore statunitense David Satterfield. La risoluzione del Senato degli Stati Uniti per riconoscere formalmente il genocidio armeno è stata criticata questa mattina dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. In un messaggio su Twitter, il responsabile della diplomazia turca ha sottolineato che la mossa “non è altro che uno spettacolo politico”, osservando che “non ha alcuna validità giuridica”.(Tua)