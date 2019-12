Europa orientale: riunione paesi Guam, concordata creazione zona libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi Guam (Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldova) si sono accordati per rafforzare la cooperazione allo scopo di creare un corridoio di trasporto comune e una zona di libero scambio durante la riunione che si è conclusa oggi a Kiev. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”. “Ci impegneremo al massimo per rafforzare la cooperazione in ambito economico: le nostre principali priorità sono la creazione di una zona di libero scambio, per rimuovere qualsiasi barriera commerciale o normativa tra i nostri paesi, e la costituzione di un corridoio di trasporto internazionale”, ha detto il primo ministro ucraino, Oleskiy Honcharuk, durante un briefing con i giornalisti.(Res)