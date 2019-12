Brexit: verso esodo funzionari britannici da Ue, comincia caccia a poltrone eccellenti

- Quando saranno sacrificati sull’altare della Brexit non si sa ancora di preciso, ma il destino dei funzionari - e dei dipendenti in generale - dell’Unione europea di nazionalità britannica, ormai, è segnato. Con la vittoria di Boris Johnson nelle elezioni di ieri nel Regno Unito il suo slogan "Get Brexit Done" - "realizziamo la Brexit" - diventerà realtà entro il 31 gennaio prossimo "senza se e senza ma", come ha detto Johnson questa mattina commentando il successo dei Conservatori. Ci sarà, comunque, un periodo di transizione previsto nell’accordo che aveva negoziato già Theresa May ed è per questo che oggi non si possono ancora prevedere i tempi esatti del ritorno a casa dei quasi duemila britannici che, in molti casi vivono e lavorano da anni a Bruxelles e nelle altre sedi delle istituzioni comunitarie. Ma, di sicuro, i primi a lasciare i loro uffici saranno i funzionari con i gradi più alti. Perché sarebbe politicamente inopportuno lasciare nei posti apicali dell’eurostruttura cittadini di un paese che ha deciso di non fare più parte dell’Unione. Scatterà così la corsa alla "divisione delle spoglie" tra gli altri 27 paesi della Ue e i posti di rilievo in palio sono almeno un centinaio, tanto che le grandi manovre sono già cominciate dietro le quinte. (segue) (Rin)