Brexit: verso esodo funzionari britannici da Ue, comincia caccia a poltrone eccellenti (2)

- Nelle maggiori istituzioni dell’Unione i numeri della presenza britannica sono questi: Commissione 1.094 (4,6 per cento), Consiglio europeo 88 (3,2 per cento), Servizio di azione esterna 150 (4,5 per cento), Parlamento europeo 301 (4,4 per cento). Totale 1.633 tra funzionari e impiegati. Ai quali vanno però aggiunti i dipendenti di altre istituzioni europee non meno importanti. Dalla Banca centrale (Bce), alla Banca per gli Investimenti (Bei), dal Comitato delle Regioni al Comitato economico e sociale, fino alla Corte di Giustizia, alla Corte dei Conti europea, ad Europol, al Garante per la protezione dei dati e così via. Sommando tutti i dipendenti delle varie istituzioni Ue, il totale supera le 45 mila unità e la presenza britannica arriva ad almeno 2.000 persone. Londra perderà anche la decina di ambasciatori di nazionalità britannica che guidano una pari quota delle 141 Rappresentanze che la Ue ha in giro per il mondo. Senza contare i 73 parlamentari britannici, con tutti i loro assistenti. Nel caso del Parlamento europeo ci sono già in lista d’attesa i primi dei non eletti degli altri paesi (compreso l’italiano Sandro Gozi presentato dal partito di Macron in Francia nelle elezioni europee del 26 maggio scorso). (segue) (Rin)