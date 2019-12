Brexit: verso esodo funzionari britannici da Ue, comincia caccia a poltrone eccellenti (3)

- Il caso del Parlamento europeo è l’unico che è stato regolamentato. Quasi un terzo dei 73 seggi britannici, per l’esattezza 27, saranno divisi tra i 14 Stati membri. L’Italia ne avrà tre in più. Cinque seggi in più andranno a Francia e Spagna, tre all’Olanda, due all’Irlanda, uno a testa a Polonia, Romania, Svezia, Austria, Danimarca, Croazia, Slovacchia, Finlandia, ed Estonia. E gli altri 46 seggi lasciati liberi dagli inglesi? Per ora resteranno vuoti: in “riserva” per i nuovi paesi che potrebbero aderire alla Ue. È prevedibile, però, che i vuoti apriranno problemi nelle commissioni parlamentari a Strasburgo e a Bruxelles. Non solo. L’elezione "a tempo determinato" dei 73 eurodeputati britannici e la loro decadenza dopo meno di un anno potrebbe determinare intoppi nella stabilità dei gruppi parlamentari, per i quali è richiesta la partecipazione di almeno sette partiti da cinque diversi Paesi. Ma la partita più grossa è quella che si giocherà nelle altre istituzioni europee perché è lì che ci sono i grandi numeri e una bella fetta del potere reale dell’apparato della Ue. (segue) (Rin)