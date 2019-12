Brexit: verso esodo funzionari britannici da Ue, comincia caccia a poltrone eccellenti (4)

- L’articolo 28 dello statuto dei funzionari Ue, del resto, è chiaro: prevede che per ricoprire un ruolo all’interno delle istituzioni, la prima condizione è "essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione, salvo deroga concessa dall’autorità che ha il potere di nomina". E l’articolo 49 aggiunge che il funzionario può "essere dimesso d’ufficio" dal servizio quando non soddisfi più tale requisito. Non è certo un caso che, già nel 2018, in previsione di quello che sta per accadere adesso, alcune centinaia di funzionari britannici abbiano chiesto la cittadinanza in Belgio e in Lussemburgo. In Lussemburgo, dove ha sede la Corte di Giustizia europea e dove ci sono molti uffici amministrativi della Ue, il numero dei britannici che ha fatto richiesta per ottenere la doppia cittadinanza lussemburghese da circa un centinaio nel 2015 ha raggiunto la cifra record di 435 nel 2018. In Belgio, dove si trovano le sedi più importanti e frequentate, le cose sono un più complicate perché la legge belga permette di richiedere la cittadinanza dopo un periodo di "residenza a pieno titolo" di cinque anni. Il problema è che molti funzionari europei, britannici compresi naturalmente, godono di uno status da semi-diplomatici e quindi diverso da quello del residente per lavoro, in particolare per il regime fiscale. (segue) (Rin)