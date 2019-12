Brexit: verso esodo funzionari britannici da Ue, comincia caccia a poltrone eccellenti (5)

- Nella corsa alle caselle più importanti che i britannici lasceranno libere nei prossimi mesi, l’Italia potrebbe recuperare qualche posizione. La polemica sulla sottovalutazione degli italiani nell’organigramma dell’amministrazione Ue non è nuova. Appena due giorni fa il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola (Pd), in missione a Bruxelles, ha affrontato questo tema rispondendo a una domanda e ha precisato che è esagerato dire che i nostri funzionari siano piazzati male nel giro delle poltrone che contano a Bruxelles. Nella nuova Commissione guidata da Ursula von der Layen abbiamo due capi di gabinetto - Marco Buti all’Economia e Stefano Grassi all’Energia - e 20 funzionari lavorano nei gabinetti di altrettanti commissari. Tre sono i direttori generali, due i vicedirettori generali, otto gli advisor, 24 i capi direttorato, 110 i capi unità. Altri 922 italiani sono funzionari e 2779 sono impiegati nel personale. In totale, soltanto alla Commissione, gli italiani sono 3.889, su 32.196: il 12,1 per cento, una percentuale di tutto rispetto. La seconda in assoluto dopo quella dei funzionari e dipendenti di cittadinanza belga (5.060, pari al 15,7 per cento). In numeri assoluti, la presenza italiana supera sia quella della Francia (3.174, il 9,9 per cento) che della Germania (2.154, il 6,7 per cento). Ma i rapporti di forze cambiano se si prendono in considerazione non i numeri totali, ma i posti apicali. Per fare un solo esempio, i tedeschi hanno cinque capi gabinetto su 27, contro i due italiani. La Brexit cambierà qualcosa? (Rin)