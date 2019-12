Sud Sudan: Grandi (Unhcr) chiede governo di unità “inclusivo”

- Sei anni dopo lo scoppio del conflitto civile in Sud Sudan, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi ha chiesto a tutte le parti di intensificare gli sforzi per formare un governo di unità nazionale “inclusivo” al fine di raggiungere una pace permanente. Nonostante la firma dell'accordo di pace dell'anno scorso, la situazione rimane critica, con milioni di sfollati sud sudanesi e bisognosi di sicurezza e assistenza umanitaria. “Il popolo sud sudanese desidera ardentemente una pace duratura. Solo una soluzione politica può porre fine alla crisi e portare sollievo a coloro che sono stati sfollati più e più volte”, ha affermato l’Alto commissario in una nota. “Lo slancio verso l'attuazione dell'accordo di pace deve essere sostenuto al fine di garantire la sicurezza dei civili e garantire soluzioni alle persone colpite. È il loro unico raggio di speranza”, ha aggiunto Grandi. L'Unhcr sollecita le parti a continuare a includere rifugiati e sfollati sud sudanesi nelle discussioni sull'attuazione dell'accordo di pace rivitalizzato. Il Sud Sudan, il paese più giovane del mondo, vive la più grande crisi umanitaria e di rifugiati dell’Africa con oltre due milioni di persone in cerca di sicurezza nei paesi vicini e un numero uguale di sfollati all'interno del paese. Per coloro che sono già costretti a fuggire dalle loro case sconvolgendo la loro vita quotidiana, i cambiamenti climatici sono diventati un'ulteriore sfida. Le recenti inondazioni hanno provocato la perdita di vite umane, abitazioni e mezzi di sussistenza. Il Sud Sudan rimane anche uno dei paesi più pericolosi per gli umanitari nel fornire aiuti. (Com)