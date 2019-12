Giustizia: Cirielli (Fd'I), Bonafede si dimetta, non è all'altezza di fare il ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonafede si dimetta, non è adeguato a fare il ministro". Lo dichiara in una nota il Questore della Camera Edmondo Cirielli, di Fratelli d'Italia, alla luce delle dichiarazioni del ministro della Giustizia, secondo il quale "quando il reato non si riesce a dimostrare il dolo e quindi diventa un reato colposo, ha termini di prescrizione molto più bassi". Per il parlamentare si tratta di "parole sconcertanti e frasi sconclusionate" che "dimostrano la sua totale ignoranza giuridica e inadeguatezza nel delicatissimo ruolo ministeriale. Appoggio pienamente la posizione assunta dall'Organismo congressuale forense, che ha chiesto un intervento ad horas del premier Conte, e sostengo convintamente le richieste di dimissioni giunte, tra gli altri, dai Consigli degli ordini degli avvocati di Cagliari, Napoli e Palermo. Con le sue parole Bonafede dimostra, ancora una volta, una tale ignoranza giuridica inaccettabile per un ministro della Repubblica, soprattutto per quello di Grazia e Giustizia, che, peraltro - continua l'esponente di Fd'I - compromettono la credibilità delle istituzioni, in quanto portano giustamente i cittadini e gli operatori del diritto ad immaginare che le riforme importantissime che si stanno per approvare, al di là del merito, vengano decise da chi è completamente all'oscuro delle più elementari nozioni giuridiche. Acclarata la sua incompetenza, Bonafede non può più continuare a ricoprire il ruolo di Guardasigilli. Se avesse un minimo di dignità istituzionale si dimetterebbe per la vergogna".(Com)