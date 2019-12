Napoli: via libera a tavolo di promozione del "Made in Naples"

- La giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, patrimonio e giovani Alessandra Clemente, la delibera di istituzione del tavolo di consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Naples e del brand della città di Napoli "We are Napoli". Il tavolo di consultazione, come hanno fatto sapere dal Comune, avrà la finalità di promuovere il made in Naples e il brand cittadino "We are Napoli", in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sarà un organo autonomo di indirizzo, strumento di partecipazione dei cittadini fortemente voluto dall'assessore Clemente in continuità con il percorso intrapreso un anno e mezzo fa che ha coinvolto oltre ai cittadini e ai portatori di interesse le commissioni consiliari al Made in Naples e all'immagine della città, presiedute rispettivamente dai consiglieri Vernetti e Bismuto. La partecipazione al Tavolo sarà aperta alle associazioni di categoria, commerciali, culturali, e di promozione sociale, nonché ai gruppi anche informali, non aventi finalità di lucro, che operano all'interno del territorio comunale. Possono inoltre far parte del Tavolo cittadini con comprovata esperienza nel settore del marketing territoriale ed esponenti del mondo accademico e della ricerca. Sul sito istituzionale del Comune di Napoli, nei prossimi giorni, sarà pubblicato l'avviso per l'adesione al tavolo.(Ren)