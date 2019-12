Libano-Usa: Washington impone sanzioni contro due libanesi per finanziamento ad Hezbollah

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro due cittadini libanesi accusati di essere tra i principali donatori del movimento sciita Hezbollah, considerato da Washington un’organizzazione terroristica. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento del Tesoro Usa. Secondo Washington, i due uomini sono Nazem Said Ahmad e Saleh Assi, avrebbero inviato milioni di dollari al gruppo. Lo scorso settembre gli Stati Uniti hanno posto sotto sanzioni altri quattro membri di Hezbollah, incluso un uomo vicino al leader del partito Hassan Nasrallah. Ad agosto, il dipartimento del Tesoro ha posto sotto sanzioni la Lebanese Jammal Trust Bank per aver agevolato le attività finanziarie di Hezbollah, mentre a giugno, in una mossa senza precedenti, Washington ha inserito nella lista due parlamentari del movimento sciita Amin Sherri e Mohammad Raad, insieme al capo della sicurezza Wafiq Safa.(Res)