Sudafrica-Italia: Del Re incontra omologo Botes a Pretoria, focus su relazioni bilaterali

- Si sono svolte oggi a Pretoria le consultazioni politiche bilaterali tra Italia e Sudafrica. La viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Del Re e l’omologo sudafricano Alvin Botes hanno guidato le rispettive delegazioni. La viceministro, riferisce la Farnesina in una nota, ha ricordato come le relazioni con il Sudafrica siano radicate nel sostegno italiano alla lotta contro l’apartheid e ha espresso l’auspicio che siano rafforzate ulteriormente anche le relazioni economiche e commerciali. I due viceministri hanno concordato di collaborare nell’ambito della prossima della Conferenza per il clima, COP26, particolarmente all’evento per la gioventù che si terrà in Italia. Del Re ha sottolineato la nostra volontà di approfondire le relazioni con i paesi africani e contribuire alle relazioni della Ue con il continente e ha evocato la prossima entrata in vigore dell’Area di libero commercio africana (Cfta) come una opportunità per stimolare la crescita e lo sviluppo continentali. Il Sudafrica è il principale partner economico dell’Italia nell’Africa sub-sahariana con un interscambio commerciale in crescita del 10,5 per cento nel 2018 e le compagnie italiane sono già presenti nel paese con investimenti e tecnologie. (Com)