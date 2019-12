Befana Roma: De Priamo-Tozzi (Fd'I), festa è cronaca di una morte annunciata, sinistra e M5s responsabili

- "Alla fine sia la sinistra che i 5 stelle hanno dato il loro pessimo contributo: prima il Pd che voleva sostituire i banchi della fiera con le onlus amiche; ora i grillini che hanno prima avocato a sé le competenze sulla fiera e poi hanno preparato un bando di assegnazione fallimentare che ha favorito solo alcuni noti commercianti a scapito di qualità e dell'artigianato vero". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Stefano Tozzi capogruppo nel I Municipio. "Cronaca di una morte annunciata - aggiungono - una sorta di omicidio culturale che ha definitivamente distrutto una delle manifestazioni più caratteristiche e famose in Italia a Roma: 'Fiera della Befana di Piazza Navona'. Ora ci dicono che vogliono rifare un bando e tale annuncio ha il sapore della beffa. Una situazione desolante che fa arrabbiare tutti i cittadini romani e i tanti artigiani...da anni lasciati ormai ai margini dell'evento. La conclusione è che Raggi e Alfonsi in concorso hanno regalato ai romani il Primo Natale senza la festa della Befana".(Com)