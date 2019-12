Fondazione Open: Carrai, ricostruzioni fantasiose su Wadi ventures

- Marco Carrai afferma che "in attesa che la giustizia faccia il suo corso e ribadendo piena fiducia nei confronti della magistratura, mi preme precisare alcune informazioni, uscite oggi sui giornali, sulla società Wadi ventures, accostata in modo sommario e fantasioso a presunte attività non chiare. Premesso che il sottoscritto, come già dichiarato e come facilmente verificabile su fonti aperte, non faceva parte del Consiglio di amministrazione a cui è delegata la parte degli investimenti della società di diritto lussemburghese ma solo, per un periodo limitato, del consiglio di sorveglianza, mi preme precisare che non è vero, come dicono i giornali - aggiunge Carrai in una nota - che 'le risorse finanziarie della società appaiono essere utilizzate per acquisire partecipazioni in società allo stato non individuate'. Come già detto Wadi ventures ha investito in start up israeliane che sono facilmente verificabili ed individuabili su fonte aperta (da giornalisti o da chiunque altro) sul sito www.wadiventures.com. Nessuna di queste start up ha mai avuto nulla a che fare né con il senatore Matteo Renzi né con la Fondazione Open". (Com)