Russia-Italia: al via oggi missione ambasciatore Terracciano nel territorio di Perm

- Ha preso il via oggi la missione dell’ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel territorio di Perm, che si protrarrà fino a dopodomani. Nel quadro della visita è in programma un incontro con il governatore Maksim Reshetnikov, al termine del quale l’ambasciatore prenderà parte ad una presentazione sul potenziale economico e commerciale della regione organizzata dalla Camera di commercio e dell’industria di Perm e dall’Agenzia per lo sviluppo degli investimenti. All’ordine del giorno anche una riunione con il direttore dell’università statale di medicina “E. Wagner” e con i rappresentanti del centro scientifico ed educativo “Gestione ambientale”. Nella giornata di oggi, Terracciano parteciperà ad una proiezione cinematografica nel quadro del Russia-Italia Film Fest che ha preso il via lo scorso 10 dicembre. (Rum)