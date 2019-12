India: legge cittadinanza, Alto commissariato Onu per i diritti umani esprime preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la nuova legge sulla cittadinanza approvata in India, il Citizenship (Amendment) Act, che prevede la concessione della cittadinanza con un iter più rapido a induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan ed entrati illegalmente in India prima del 31 dicembre 2014. “Temiamo che il nuovo Citizenship (Amendment) Act 2019 dell’India sia di per sé fondamentalmente discriminatorio”, ha dichiarato Jeremy Laurence, portavoce dell’ufficio dell’Alto commissario, osservando che la norma “non estende la stessa protezione ai musulmani”. (segue) (Res)