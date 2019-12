India: legge cittadinanza, Alto commissariato Onu per i diritti umani esprime preoccupazione (2)

- “La legge riformata sembrerebbe minare l’impegno all’uguaglianza di fronte alla legge sancito dalla Costituzione dell’India e gli obblighi dell’India ai sensi della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, delle quali l’India è parte, che proibiscono la discriminazione fondata su motivi razziali, etnici o religiosi”, si legge in un comunicato a firma del portavoce, in cui si avverte che, nonostante resti in vigore la legislazione generale sulla naturalizzazione, questi emendamenti potrebbero avere “un effetto discriminatorio” nell’accesso alla cittadinanza. (segue) (Res)