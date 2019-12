India: legge cittadinanza, Alto commissariato Onu per i diritti umani esprime preoccupazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani l’obiettivo di proteggere i gruppi perseguitati “dovrebbe essere realizzato attraverso un solido sistema nazionale di asilo basato sul principio di uguaglianza e non discriminazione e che si applichi a tutte le persone bisognose di protezione dalla persecuzione e da altre violazioni dei diritti umani, senza alcuna distinzione di razza, religione, origine nazionale”. Il portavoce ha auspicato che la Corte suprema indiana valuti attentamente “la compatibilità della legge con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani”. (segue) (Res)