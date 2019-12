Difesa: Kosovo, cambio al comando del Regional Command-West

- Si è svolta oggi presso la base di “Villaggio Italia” la cerimonia che ha visto il colonnello Daniele Pisani cedere al pari grado Natale Gatti il comando del Regional Command West, l’unità multinazionale di Kfor che opera nella zona occidentale del Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa. Il cambio al vertice ha sancito anche l’avvicendamento tra il 24mo reggimento artiglieria terrestre “Peloritani” di Messina e il 17mo reggimento artiglieria controaerei “Sforzesca” di stanza a Sabaudia, in provincia di Latina. Alla cerimonia hanno presenziato l’ambasciatore d’Italia in Kosovo Piero Cristoforo Sardi e il generale di divisione Michele Risi, comandante della missione Kfor, oltre ad autorità religiose, civili e militari. Nel suo discorso di commiato, il comandante uscente ha ringraziato i 700 uomini e donne delle sette nazioni che compongono l’unità – Italia, Slovenia, Austria, Polonia, Svizzera, Turchia e Moldavia – per gli sforzi profusi e gli obiettivi raggiunti nel garantire sicurezza e stabilità, contribuendo al contempo allo sviluppo culturale, sociale ed economico della regione ovest del Kosovo e alla tutela del patrimonio storico-religioso, mediante la salvaguardia del monastero di Visoki-Decane, simbolo della religione cristiana ortodossa, dal 2004 dichiarato patrimonio dell’Unesco del quale il RC-W è il primo responsabile. (segue) (Com)