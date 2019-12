Difesa: Kosovo, cambio al comando del Regional Command-West (2)

- Il colonnello Pisani ha inoltre ringraziato i sindaci delle quindici municipalità comprese nell’area di operazioni del Comando per il rapporto di fiducia instaurato con Kfor, aggiungendo che “la collaborazione che dura da venti anni ha permesso la realizzazione di numerosi progetti a favore dell’istruzione e della sanità”. Ripercorrendo i momenti salienti del suo mandato, ha poi citato la revisione del Regional Command West, che dallo scorso mese di agosto ha posto sotto un unico Comando tre unità di manovra e dodici team per il monitoraggio e il collegamento con la popolazione e gli enti locali. (segue) (Com)