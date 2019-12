Difesa: Kosovo, cambio al comando del Regional Command-West (3)

- Rivolgendosi al nuovo contingente, il colonnello Gatti ha espresso “il proprio impegno nel promuovere la collaborazione tra le sette nazioni del Comando, nell’ottica di sviluppare una mentalità comune per assolvere la missione di Kfor, nel segno della professionalità e dell’imparzialità dimostrate nel sostenere la popolazione del Kosovo negli ultimi venti anni”.Il generale Risi, dopo aver consegnato la bandiera del Regional Command West al Colonnello Gatti, ha rimarcato “il ruolo guida dell’Italia nella missione internazionale della Nato e in particolare nella regione ovest, nella quale da vent’anni ininterrottamente il contingente italiano contribuisce alla stabilità dei Balcani Occidentali e allo sviluppo di un Kosovo sicuro e pacifico”. (Com)