Sicilia: siglata l'intesa per recuperare e valorizzare "casolare Impastato"

- E' stato firmato, oggi pomeriggio a Palazzo Orleans, il protocollo di intesa tra Regione Siciliana, Città metropolitana di Palermo e Comune di Cinisi per il recupero e la valorizzazione del "casolare Impastato". A siglare l'intesa il governatore Nello Musumeci, il sindaco metropolitano Leoluca Orlando e il vice sindaco del centro palermitano Aldo Ruffino. Presenti anche Giovanni Impastato e il mondo dell'associazionismo legato alla memoria del giornlista. La Regione ha fatto sapere in una nota che "esproprierà l'edificio nel quale, nel 1978, fu ucciso Peppino Impastato e il terreno circostante, mentre la città metropolitana di Palermo procederà al recupero del bene per la sua fruizione d'intesa con il Comune di Cinisi.Il casolare era stato precedentemente dichiarato "di interesse culturale". Nell'edificio rurale, sito in una stradina interna nei pressi dell'aeroporto Falcone e Borsellino, il fondatore di Radio Aut venne colpito alla testa, tramortito e probabilmente ucciso, prima di essere trasportato sui binari della vicina ferrovia per simulare un'esplosione accidentale nel corso di un fallito attentato". (segue) (Ren)