Sicilia: siglata l'intesa per recuperare e valorizzare "casolare Impastato" (2)

- Il presidente Nello Musumeci ha affermato: "L'obiettivo di non disperdere i finanziamenti è stato raggiunto. Il mio governo ha mantenuto l'impegno preso, anche da me personalmente al tempo in cui guidavo la commissione Antimafia, nei confronti della famiglia Impastato e di tutta la comunità regionale. Il 'casolare Peppino Impastato' diventerà un luogo dal valore fortemente simbolico accessibile a tutti. Testimonianza dell'impegno civile di un militante politico che, comunque la si pensi, ha combattuto con le sue denunce quotidiane la mafia fino all'estremo sacrificio". Il sindaco della Città metropolitana di Palermo Leoluca Orlando ha espresso così la sua soddisfazione: "Si è raggiunto un accordo che permette di non perdere, ma anzi di valorizzare i fondi disponibili perché il casolare in cui fu ucciso Impastato possa finalmente essere un luogo di memoria attiva nel nome di Peppino e di Felicia. Oggi è stato sottoscritto un documento che permetterà di di utilizzare tutte le somme disponibili e di mettere finalmente in cantiere un progetto importante non solo per il territorio di Cinisi, ma per tutta la Sicilia. Saremo adesso parte attiva, con la Regione e con i familiari e amici di Peppino perché il memoriale veda quanto prima la luce", (Ren)