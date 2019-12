Cina: nuovo porto di Hengqin a Zhuhai sarà operativo entro il 20 dicembre (2)

- "Si prevede che le traversate giornaliere nel porto di Hengqin raggiungeranno quota 222 mila una volta che il nuovo porto inizierà a funzionare e sarà in grado di gestire 80 milioni di viaggi passeggeri in un anno", ha aggiunto Li, secondo cui il nuovo porto permetterà scambi più convenienti tra Zhuhai e Macao. Il funzionario ha poi sottolineato che il porto di Hengqin adotterà l'ispezione congiunta e lo sdoganamento unico; la nuova modalità consentirà ai passeggeri di passare la dogana semplicemente superando l'ispezione congiunta su tre tornelli. "Il primo tornello è per l'ispezione delle informazioni sul permesso di traffico, il secondo tornello è per la verifica dell'impronta digitale e il riconoscimento facciale; il terzo è per la verifica delle informazioni da parte di Macao", ha affermato Li. (segue) (Cip)