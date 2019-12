Governo: premier Conte al "Corriere della Sera", chi va con la Lega aspetterà anni per governare

- "Chi vuole scommettere su Salvini lo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni, se c'è un gruppo di responsabili pronto a rafforzare il governo non lo so e lo valuteremo, ma di certo chi lavora con noi ha possibilità di governare e contribuire a fare le riforme, dare il proprio apporto, chi sta con Salvini no". Giuseppe Conte, a margine del Consiglio europeo, parla in una intervista al "Corriere della Sera" dei cambi di casacca, degli esponenti del Movimento che hanno aderito alla Lega ma anche di coloro che potrebbero puntellare l'esecutivo. Del resto non è prevedibile nulla, "io non voglio fare scenari futuri, se si dichiarano responsabili e si comportano come tali saranno i fatti a dimostrarlo, e poi faremo le nostre valutazioni, di sicuro non mi auguro altre frammentazioni della maggioranza". Conte è comunque restio a entrare nel merito, e a proposito del recente dibattito sul Mes dice: "Non fatemi parlare oltre dei cambi di casacca, alla fine sia alla Camera che al Senato abbiamo avuto un riscontro numerico che è quello che conta. C'è stata una piena dimostrazione di coesione della maggioranza. Non entro nel merito della posizione dei singoli parlamentari". E, incontrando i cronisti prima della cena del Consiglio chiarisce di non essere "preoccupato per la tenuta del governo, e nel vertice di lunedì affronteremo non l'agenda dei prossimi anni, ma le questioni più urgenti, il maxi-emendamento, il merito dei provvedimenti sulla giustizia e di altri nodi da sciogliere subito, ma non del cronoprogramma, quello lo faremo a gennaio quando sarà chiusa e approvata la legge di Bilancio". (segue) (Rin)