Governo: premier Conte al "Corriere della Sera", chi va con la Lega aspetterà anni per governare (2)

- Insomma il presidente lavora a sminare, puntellare. Come sul Mes. Non solo ribadisce di essere al lavoro per modificare alcuni aspetti tecnici, ma assicura di farlo in linea con il Parlamento. La firma del Mes, di cui si discuterà stamattina, potrebbe slittare in realtà anche a giugno e comunque nella dichiarazione finale del Consiglio Ue potrebbe comparire un esplicito richiamo alle decisioni nazionali. A Bruxelles si discute di clima e bilancio europeo. Conte si batte per ottenere lo scorporo degli investimenti verdi dal patto di stabilità e crescita o almeno una "ampia" flessibilità. Ma è sulla Libia che il premier cercherà uno scatto sulla scena internazionale. Oggi vedrà Angela Merkel ed Emmanuel Macron — "ho chiesto io questo incontro" — per farsi promotori insieme di una posizione «europea» di fronte all'escalation e all'intervento della Turchia, in asse con la Russia. "Se entrano gli attori internazionali e la guerra si fa per procura, non si controlla più. E quello che sta succedendo: non c'è più limite alle risorse che arrivano e ai finanziamenti. Si moltiplicano i rischi, anche per l'Italia, era un rischio che avevo previsto". Si parla anche della vicenda giudiziaria che ha colpito la fondazione Open di Renzi. "Sono state introdotte norme anche per rendere più trasparente ogni tipo di finanziamento ai partiti, di sicuro non tornerei al finanziamento pubblico, non mi sembra il caso, del resto oggi con i social la campagna elettorale si può fare con costi molto contenuti e alla portata di tutte le tasche". Per il prossimo anno l'obiettivo è scalare la classifica della Banca Mondiale sul doing business, per questo "nel cronoprogramma avremo alcuni pilastri come la giustizia civile e penale, quella tributaria, ancora interventi su cantieri e investimenti e sulla burocrazia", ha concluso Conte. (Rin)