Governo: Conte ad "Avvenire", avanti fino al 2023

- "Salvini? Non disperda le energie, le conservi...". Si allarga un sorriso ironico, sul volto di Giuseppe Conte. A margine dei lavori del Consiglio Ue, a pochi minuti dalla cena con i capi di governo, il premier si ferma con un gruppo di cronisti. E dopo aver resistito per tutto il giorno alle mille domande sui passaggi di parlamentari da M5s alla Lega, finalmente cede al pressing. "In questo momento ci sono singoli che hanno fatto una scelta - spiega ad Avvenire - Non li giudico. Poi tra di loro c'è un mio collega, Grassi... Beh, io ci ho lavorato con Salvini, gli auguro maggior fortuna. Quanto alla sensibilità istituzionale di Salvini - prosegue commentando le accuse di Di Maio, che parla di 'compravendita' di parlamentari operata dal leader del Carroccio - mi sono già pronunciato a sufficienza". Ma è solo la premessa del messaggio politico vero e proprio del premier. "Se devo fare una valutazione politica d'insieme, dico alle forze di maggioranza, ai parlamentari, anche a chi sente di non aver potuto dare un contributo ed è deluso: stiamo lavorando da qui al 2023 per riformare giustizia, Irpef, green new deal. C'è un percorso e tutti avranno la possibilità di dare un contributo, troveranno riscontro al loro impegno. Chi scommette sulla Lega sbaglia, dovrà aspettare un bel po' prima di far valere le sue proposte. Poi, è chiaro, ognuno si assume le responsabilità delle proprie decisioni". La maggioranza tiene, quindi. "Mi attengo ai numeri di ieri (mercoledì) alla Camera e al Senato". Un voto che però ha aperto crepe, al punto che si ipotizza la nascita di gruppi di 'responsabili', soprattutto dal fronte moderato di Forza Italia, per puntellare l'esecutivo... "Su questo mi dovete aggiornare voi... Non mi fate immaginare scenari futuri. Se e mai accadrà, si valuterà. Se si dichiarano responsabili, e si comportano da responsabili, saranno i fatti a suggerire valutazioni conseguenti". Potrebbe nascere anche un gruppo di pentastellati 'contiani'. "Non mi auguro affatto, per nessun motivo, la frammentazione dei gruppi che compongono l'attuale maggioranza. Ho fiducia di tutti coloro che collaborano con me, sino a prova contraria. Sono positivo". (segue) (Rin)