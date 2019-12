Governo: Conte ad "Avvenire", avanti fino al 2023 (2)

- Quanto al vertice di maggioranza di lunedì, "quello è un lavoro che faremo dopo la manovra. Lunedì dobbiamo parlare di cose più contingenti e ancora aperte: la giustizia, la prescrizione, il maxi-emendamento". Poi spiega su cosa punterà quando si parlerà dell'agenda per il 2020. "Dobbiamo scalare le classifiche dei Paesi dove si può investire. Significa intervenire su giustizia civile, penale e tributaria. Dopo queste riforme, balzeremo in cima a queste classifiche che tutte le istituzioni economiche guardano con particolare attenzione. Ho già detto della riforma Irpef per abbattere il carico fiscale. E poi sugli investimenti pubblici non sono soddisfatto, dobbiamo fare di più". Capitolo Mes. "Qui a Bruxelles in questi giorni non dobbiamo firmare niente, lo ripeto. Abbiamo una risoluzione parlamentare che ci impegna a fare una valutazione complessiva. Sino a quando non sarà possibile fare una valutazione complessiva del 'pacchetto', non ci affrettiamo a concludere e finalizzare l'accordo". A margine del vertice Ue incontrerà Merkel e Macron sulla Libia. "Non bisognava essere profeti o veggenti per capire che Haftar non poteva stabilizzare la regione. L'ho detto a lui e l'ho detto a chi ha creduto in questa strada. Ho chiesto io l' incontro a Merkel e Macron, dobbiamo aggiornarci in vista della conferenza di Berlino. L'Europa deve parlare con voce sincrona e unitaria. In Libia si sta disvelando a pieno una guerra per procura e prende piede chi dall'esterno è più disinvolto nel fornire finanziamenti e armi senza dover rispondere a una pubblica opinione interna". "II conflitto - conclude - si è radicalizzato. E ciò ha l'effetto pernicioso di richiamare terroristi che poi possono muoversi da un punto all'altro, portando pericolo a tutti. Perciò la soluzione è politica. Meglio anticiparla che aspettare ancora", ha concluso Conte. (Rin)