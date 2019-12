Economia: Capaldo su "Il Sole 24 Ore", una doppia Iri per l'economia

- Il banchiere ed economista Pellegrino Capaldo in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "da tempo, per una serie di ragioni che non è il caso qui di richiamare, si dibatte in Italia intorno alla ricostituzione dell'Iri, con argomentazioni ora molto valide ora piuttosto superficiali. Secondo me la questione non è 'Iri sì' o 'Iri no' ma è un'altra così sintetizzabile: l'Italia può affidare la sua economia, il suo sviluppo, la sua crescita anche civile, il suo sistema infrastrutturale unicamente alle forze di mercato, ovvero ai privati, oppure è necessario qualcosa che disciplini e soprattutto che integri queste forze?". "Negli anni '30 - continua - questo qualcosa fu l'Iri. Negli anni che viviamo deve essere ancora l'Iri o qualcos'altro? Secondo me di un qualcosa che assomigli all'Iri abbiamo bisogno, evitando, naturalmente, alcuni errori commessi in passato. In Italia abbiamo un capitalismo estremamente fragile, direi (senza offesa per nessuno) di «rapina» o «mordi e fuggi», attento al profitto di breve termine: l'impresa è vista solamente come generatrice di profitto, nulla più. Si può fare certo qualche eccezione citando 'imprenditori illuminati' che, però, non cambiano la sostanza delle cose". "L'impresa - osserva Capaldo - si preoccupa soltanto del profitto e tutto quello che avviene fuori dai suoi cancelli non le interessa o le interessa pochissimo. Abbiamo pochi imprenditori capaci di guardarsi intorno e, all'occorrenza, di sacrificare il profitto per far fronte a qualcosa che non va nella società. Con un capitalismo così largamente ripiegato su se stesso nella ricerca del profitto e poco attento al mondo circostante, è chiaro che non possiamo lasciare tutto nelle mani dei privati. Occorre preoccuparsi delle infrastrutture, per le quali la logica del profitto non va bene. L'esperienza di questi anni ci dice che almeno le grandi debbono passare in mano pubblica Ai privati, al più si può consentire di gestirle secondo precisi capitolati". (segue) (Rin)