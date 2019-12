Economia: Capaldo su "Il Sole 24 Ore", una doppia Iri per l'economia (2)

- Secondo l'economista, "con la diffusa corruzione che ci affligge, è bene che le infrastrutture siano in mano pubblica Certamente la costruzione e, poi, forse anche la gestione, se non riusciamo ad escogitare formule idonee a prevenire abusi da parte dei privati. Per quanto riguarda più propriamente l'attività di impresa, è chiaro che dobbiamo darci una politica industriale e questo, con il tipo di capitalismo che abbiamo è possibile solo con l'intervento pubblico. L'intervento pubblico deve porsi in alcuni snodi nevralgici e deve fare ciò che i privati non fanno, o perché sono richiesti grandi investimenti non alla loro portata o perché la loro redditività li scoraggia essendo ritenuta non congrua rispetto ai rischi". "Poi - riprende - vi sono, di tanto in tanto, le crisi di impresa. Il più delle volte si tratta di crisi superabili ma con la rapida immissione di nuovi capitali. Non sempre 'altri' privati sono in grado di assicurare questa rapidità di intervento e allora non resta che il pubblico. E qui va sottolineata l'adozione di formule che impongano la successiva privatizzazione non appena ci sono le necessarie condizioni. Come si vede sono tanti i motivi per un intervento pubblico". Circa la forma, "si può pensare a un unico organismo (tipo Iri, appunto) a cui demandare tutte le funzioni sommariamente qui elencate oppure a più organismi con compiti diversi. Ad esempio, un organismo per le infrastrutture e un organismo per gli interventi nel mondo della produzione. Ricostituire oggi l'Iri è compito pressoché impossibile, forse si può pensare a due organismi distinti", ha concluso Capaldo. (Rin)