Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 13 dicembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Mozione "Enti culturali".Ore 11 - Palazzo civico: Riunione della VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Approfondimento Interpellanza "Ex Istituto Bonafous, serrare le serre?".Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza Capigruppo.Ore 14 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della I Commissione (pres.Marco Chessa) la III Commissione (pres.Andrea Russi). Odg: 1) Delibera "Regolamento Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche). Modifiche parziali"; 2) Delibera "Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup) periodo 2020-2022"; 3) Delibera "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Approvazione"; 4) Delibera "Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".Ore 19,30 - Centro culturale Soka Gakka, corso Bramante, 58/9: Incontro "Prima che sia troppo tardi". Interviene, in rappresentanza della Città, il consigliere comunale Federico Mensio.Ore 20 - Atc, corso Dante, 14: Evento interreligioso per la pace nel mondo "Fratellanza umana". Interviene, in rappresentanza della Città, la consigliera comunale Cinzia Carlevaris. (segue) (Rpi)