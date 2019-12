Difesa: ministro francese Parly a Belgrado, previsto incontro con omologo Vulin

- Il ministro della Difesa francese, Florence Parly, è attesa oggi in Serbia per una visita ufficiale, durante la quale avrà un colloquio con l’omologo Aleksandar Vulin. Lo si apprende dai comunicati diffusi dalle istituzioni di Belgrado, in cui si aggiunge che Parly incontrerà anche il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel quadro della visita. I due ministri si recheranno anche al Nuovo cimitero di Belgrado, per rendere omaggio ai combattenti francesi del fronte di Salonicco durante la Prima guerra mondiale, e al monumento in onore dei difensori della capitale serba. (Seb)