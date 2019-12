Cina-Russia: commercio bilaterale in crescita del 3,1 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- Il commercio tra Cina e Russia si è attestato a 100,32 miliardi di dollari nel periodo gennaio-novembre, in crescita del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e dovrebbe raggiungere il record di 110 miliardi di dollari quest'anno. Il dato e la previsione sono stati pubblicati ieri dal ministero del Commercio cinese rilasciate ieri. "Nei primi dieci mesi di quest'anno, le importazioni cinesi di prodotti agricoli dalla Russia sono aumentate del 12,4 per cento su base annua, mentre le sue esportazioni di automobili in Russia sono aumentate del 66,4 per cento", ha dichiarato il portavoce del ministero, Gao Feng, in una conferenza stampa. "La struttura commerciale bilaterale si è ottimizzata. Nel periodo gennaio-ottobre, gli investimenti diretti della Cina in Russia sono aumentati del 10,7 per cento su base annua", ha aggiunto il portavoce. "Con il 2018 e il 2019 designati come anni della cooperazione e degli scambi locali tra Cina e Russia, le regioni locali e le imprese dei due paesi hanno stretto un'intensa collaborazione", ha aggiunto Gao. Dato che la Cina e la Russia hanno designato il 2020 e il 2021 come gli anni dell'innovazione scientifica e tecnologica, i due paesi coglieranno l'occasione per promuovere la cooperazione pragmatica in vari settori, ha poi sottolineato il portavoce. (segue) (Cip)