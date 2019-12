Cina-Russia: commercio bilaterale in crescita del 3,1 per cento nei primi undici mesi dell'anno (2)

- A settembre, a Heihe, nella provincia cinese nord-orientale di Heilongjiang sono iniziati i lavori di costruzione di un centro logistico transfrontaliero Cina-Russia. Il centro Heihe-Yuexing, stando a quanto riferito dalle autorità locali, coprirà una superficie di circa un chilometro quadrato, e sarà costruito con un investimento di circa tre miliardi di yuan (circa 423,4 milioni di dollari). Una volta ultimato, il centro svolgerà principalmente funzioni logistiche e di deposito, integrate da gestione intelligente, finanza commerciale e servizio pubblico. Il progetto integrerà anche risorse tra cui container, materiali da costruzione, strutture, attrezzature e prodotti agricoli, con l'obiettivo di stabilire una piattaforma logistica intelligente a Heihe, concentrandosi sul commercio Cina-Russia. "Il centro è di grande importanza per la sezione Heihe della zona di libero scambio pilota di Heilongjiang, e fornirà supporto per il suo sviluppo", ha affermato Qin Enting, capo del Partito comunista cinese di Heihe. Il 26 agosto scorso la Cina ha annunciato un piano generale per sei nuove zone pilota di libero scambio. La regione nord-orientale della Cina ha ora due zone di libero scambio pilota: una a Liaoning e l'altra a Heilongjiang. (segue) (Cip)