Cina-Russia: commercio bilaterale in crescita del 3,1 per cento nei primi undici mesi dell'anno (3)

- Cina e Russia hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione negli scambi, nell'energia e in altri settori, fissando l'obiettivo di raddoppiare il volume degli scambi bilaterali nell'incontro del 17 settembre fra il primo ministro cinese, Li Keqiang, e l'omologo russo, Dmitrij Medvedev, a San Pietroburgo. Li ha affermato che la Cina è pronta ad allineare meglio l'Iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) con l'Unione economica eurasiatica (Uee), a mantenere lo slancio crescente degli scambi tra Cina e Russia e migliorare il livello di semplificazione degli scambi e degli investimenti. Il premier cinese ha incoraggiato entrambe le parti a raddoppiare il volume degli scambi bilaterali. La Cina è il principale partner commerciale della Russia da nove anni consecutivi. L'anno scorso, il commercio bidirezionale è aumentato del 27,1 per cento, superando per la prima volta il tetto dei cento miliardi di dollari. Li ha inoltre invitato Pechino e Mosca ad attuare congiuntamente i principali progetti energetici, ad aprire ulteriormente i reciproci mercati ed esplorare la modalità di cooperazione della raffinazione del petrolio e dell'ingegneria chimica. (Cip)