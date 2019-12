Marocco: nominati i membri della Commissione su modello di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI ha nominato gli esponenti della Commissione speciale sul modello di sviluppo. Lo riferisce un comunicato stampa del gabinetto di governo di Rabat. “A seguito della nomina di re Mohammed VI, il 19 novembre, di Chakib Benmoussa, come presidente della Commissione speciale sul modello di Sviluppo, il sovrano ha nominato i membri della Commissione", si legge nella nota. Oltre al presidente, la Commissione è composta da 35 membri con formazione accademica e professionale e un'importante conoscenza della società marocchina per quanto riguarda politica, economia, sociale e ambiente. "La Commissione mobilita le competenze marocchine che lavorano sia in Marocco che all'estero, attive e coinvolte nei settori pubblico, privato e della società civile", si legge nella nota. (Res)