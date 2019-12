Cina: Pechino, un piano in 26 misure per promuovere il turismo e la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità culturali di Pechino hanno recentemente attivato 26 provvedimenti per promuovere la cultura e il turismo della città. Secondo un documento pubblicato in merito alle misure, gli obiettivi includono una migliore protezione e sfruttamento delle risorse storiche e culturali della capitale cinese, la costruzione di una meta culturale e turistica internazionale, la creazione di un istituto di alto livello e una piattaforma di scambio di risorse. Secondo il piano, la città adotterà 5G, intelligenza artificiale (Ia), big data, cloud computing e altre tecnologie avanzate per offrire ai residenti e ai visitatori locali servizi più intelligenti, più convenienti e più mirati. Le misure si concentrano sul centro storico e mirano a costruire una zona di esposizione culturale e turistica di livello mondiale e cinture culturali e turistiche, nonché a promuovere il turismo nella vicina città di Tientsin e nella provincia di Hebei. Secondo il documento di sintesi, Pechino migliorerà i canali per promuovere gli scambi internazionali. Inoltre, la città mira a sfruttare meglio le sue risorse storiche, i sapori locali e l'ambiente creativo per creare un'atmosfera amichevole, armoniosa e condivisa di cultura e turismo. (Cip)