Regno Unito: commissario Ue Breton, fase post Brexit inizierà il primo febbraio

- La fase post-Brexit inizierà il primo febbraio poiché oggi non c’è alcun dubbio sul fatto che il parlamento accetterà la proposta del premier Boris Johnson sull’uscita dall'Unione europea. Lo ha detto il Commissario europeo per i mercati interni Thierry Breton parlando all’emittente radiofonica francese “Rtl”. "Boris Johnson avrà una grande maggioranza. Sembra logico considerare che (la proposta sulla Brexit di Johnson) sarà accettata dal parlamento, e quindi l’uscità avverrà il 31 gennaio. Il che significa che saremo nella fase post Brexit dal primo febbraio”, ha detto Breton. "I negoziati sulla Brexit sono finiti ora. Stiamo entrando in una fase di colloqui commerciali tra il Regno Unito e l'Ue", ha aggiunto il commissario Ue. (Frp)