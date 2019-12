Egitto: ministero Alloggi, realizzazione di 11 progetti per l'acqua e servizi igienico-sanitari a Ismailia

- Il ministro degli Alloggi, Utilities e comunità urbane dell'Egitto, Asim al Jazzar, ha annunciato la realizzazione di 11 progetti per le risorse idriche e i servizi igienico sanitari nella zona di Ismailia. Lo riferisce il quotidiano “Al Masry al Youm”. Si tratta di quattro progetti per la realizzazione di impianti per l'acqua potabile e sette progetti per servizi igienico-sanitari. La data di realizzazione del progetto è prevista il prossimo settembre 2020.(Cae)