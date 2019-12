Roma: incendio in appartamento palazzo a Conca d’Oro, intervento dei Vigili del fuoco

- Un incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di un edificio in via Val d'Ala, nella zona di Conca d’Oro, a Roma. Sul posto, dalle prime ore del mattino, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato diversi automezzi, 2 Aps, il carro teli, il carro auto protettori, l'autoscala, un autobotte e il funzionario di servizio. Durante le operazioni di spegnimento, rese difficoltose per l'enorme quantità di fumo sprigionato dalla massa dei materiali accumulati all'interno, sono stati portati in sicurezza due persone intossicate, poi affidate al personale del 118 per le cure del caso, tra cui l'inquilino dell'appartamento trasportato al Pronto soccorso. Al termine dell'intervento dei Vigili del fuoco, l'appartamento colpito dall'incendio è stato reso inagibile a causa del danneggiamento dei solai e interdetto quello sovrastante per precauzione fino a verifica. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.(Rer)