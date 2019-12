Armenia-Usa: premier Pashinyan, riconoscimento genocidio armeno è avvenimento storico

- Il riconoscimento del genocidio armeno da parte del Senato degli Stati Uniti è un avvenimento storico, e rappresenta una vittoria per la verità e la giustizia. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Nikol Pashinyan, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “È un grande tributo al milione e mezzo di vittime del genocidio, e un passo importante per quanto riguarda la prevenzione di avvenimenti di questo tipo”, ha detto il premier, ringraziando ufficialmente le autorità di Washington per aver approvato la risoluzione. Ieri sera il Senato statunitense ha riconosciuto ufficialmente il genocidio dell’impero ottomano contro il popolo armeno. La risoluzione sul genocidio armeno, già approvata dalla Camera dei rappresentanti con 405 voti a favore e 11 contrari, arriva quando i rapporti tra Usa e Turchia sono stati messa alla prova negli ultimi mesi a causa dell'acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400 e per la sua incursione in Siria. (Res)