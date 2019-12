M5s: Salvini, Grillo e Di Maio tradiscono cittadini per amor di poltrona

- "Boris Johnson? La coerenza e la chiarezza paga. Ha detto esattamente agli inglesi cosa voleva per loro, come il taglio delle tasse. Esattamente quello che è accaduto in Italia, solo che gli inglesi hanno avuto al possibilità di votare, mentre noi siamo soggetti ad una minoranza". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Se si comincia a far politica contro i poteri forti - ha proseguito Salvini - e poi ti allei con il Pd, il principale rappresentate dei poteri forti, è ovvio che i cittadini non vedano coerenza. Chi sta tradendo sono Grillo e Di Maio, per amor di poltrona. In Italia si pagano troppe tasse, rispetto ai servizi che vengono messi a disposizione dei cittadini. Pagare le tasse per avere in cambio la spazzatura in strada non è possibile. E' meno costoso fare impresa in Brianza, invece che farlo ad Avellino". "Se non si rilancia la zona sud del Paese - ha concluso il leader della Lega - con porti, aeroporti etc, l'Italia non migliorerà mai". (Ren)