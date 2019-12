Ict: Patuanelli, progetto pilota Mise-Ibm per blockchain su settore tessile

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma che "grazie alla blockchain possiamo tutelare i nostri prodotti sui mercati internazionali, combattere la contraffazione, valorizzare la qualità e l’autenticità del made in Italy" e su Facebook annuncia: "Il ministero dello Sviluppo economico ha avviato un progetto pilota con Ibm per testare la tecnologia blockchain nel settore tessile, uno dei comparti più importanti per il nostro Paese, anche fuori dai confini nazionali. Ogni prodotto italiano diventa tracciabile e il cittadino può fare un acquisto consapevole. Così - spiega il titolare del Mise - lo Stato è vicino alle esigenze di cittadini e imprese, sostiene i talenti e lo sviluppo, protegge il knowhow e i prodotti italiani, mette tasselli per fare dell’Italia una smart nation 'sfruttando' con sapienza ed efficienza le nuove tecnologie". (Rin)