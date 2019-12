M5s: Patuanelli, Grassi, Urraro e Lucidi? Incoerenti, hanno tradito fiducia elettori

- Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, commenta la fuoriuscita dal M5s dei senatori Grassi, Urraro e Lucide e scrive che la coerenza "è quella cosa che ti permette di fare le cose, andando spesso contro tutti e tutti; è quel valore grazie al quale hai potuto fare il Reddito di cittadinanza, il decreto Dignità e innumerevoli altre misure che oggi sembrano comuni ma che fino a qualche mese fa erano osteggiate da chiunque; è ciò che ti permette di sterilizzare l’Iva, dedicare miliardi al settore dell’industria potenziando il 4.0, equiparare gli stipendi dei Vigili del fuoco e altro ancora; è quel valore - prosegue - che ti permette di prenderti il Paese sulle spalle senza gettarlo nel caos dell’ennesima campagna elettorale, anche quando tutti i sondaggisti ti dicevano che dopo il Papeete ripartivi in vantaggio; è quella cosa che ti fa tagliare ogni mese lo stipendio, perché è giusto così anche quando lavori venti ore al giorno per mesi e mesi; è quel valore che pretendi prima su te stesso, nella consapevolezza che non additerai mai il prossimo in nome di un pregiudizio". Insomma, conclude il titolare del Mise: "Coerenza è quella cosa per cui, se non ti ritrovi più in un Movimento che ti ha reso senatore della Repubblica, torni a casa senza tradire la fiducia di chi in quei valori e in quella coerenza crede ancora". (Rin)