Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi e l’assessore al Personale di Roma Antonio De Santis presentano l’iniziativa “Certificati in edicola”. Saranno presenti i rappresentanti del settore degli edicolanti.Campidoglio, Sala Laudato Si’ (ore 10)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia di accensione dell'illuminazione al Parco degli Acquedotti.Parco degli Acquedotti di via Lemonia, angolo via Appio Claudio (ore 19)- L'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti partecipa all'inaugurazione del nuovo stabilimento di Conor.Centro Agro Alimentare Roma in via Tenuta del Cavaliere, 1 a Guidonia Montecelio (ore 11)- L'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo partecipa alla cerimonia di accensione dell'illuminazione al Parco degli Acquedotti.Parco degli Acquedotti in via Lemonia, angolo via Appio Claudio (ore 19) (segue) (Rer)