Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE- La vice presidente vicaria dell'Assemblea capitolina Sara Seccia, la presidente del municipio XIII, Giuseppina Castagnetta e l'assessora alle Politiche sociali, sanitarie e pari opportunità del municipio XIII Serena Maria Candigliota presentano l'apertura dello sportello per il supporto alle vittime di usura e indebitamento. Interverranno i referenti progettuali della Regione Lazio e del municipio XIII.Sala del Carroccio, Campidoglio (ore 10.30)- Assemblea capitolina: all’ordine dei lavori la discussione su approvazione del Documento unico di programmazione 2020-2022.Campidoglio, Aula Giulio Cesare (ore 14-19)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato interviene alla prima Conferenza del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 2.Sala Montalcini dell'Ospedale Sant'Eugenio in piazzale dell'Umanesimo 10 a Roma (ore 10)- Gli assessori regionali all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, presentano “Le Feste delle Meraviglie in Tavola”, appuntamenti legati al food che fanno parte del grande contenitore di Feste delle Meraviglie, iniziativa promossa quest’anno dalla Regione Lazio a Roma e nei comuni del territorio in occasione del Natale.Palazzo delle Esposizioni presso Spazio Esposizioni in via Milano 9/A (ore 12) (segue) (Rer)