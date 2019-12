Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Presentazione di “Le feste delle meraviglie a tavola”: gli eventi food di Natale promossi dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio e dalla Federcuochi Lazio.Palazzo delle Esposizioni di Roma (ore 12)- Anteprima stampa della mostra “Ra-ta-ta-ta, bang-bang, si gioca”. Intervengono il vicesindaco e assessore alla Cultura di Roma Luca Bergamo e Maria Vittoria Marini Clarelli, sovrintendente capitolina ai Beni culturali.Museo delle mura in via di Porta San Sebastiano, 18 – Roma (ore 11)- Inaugurazione della nuova piattaforma Conor del Centro Agroalimentare di Roma.Centro Agroalimentare in via Tenuta del Cavaliere 1 – Guidonia Montecelio di Roma (ore 11)- Evento "Virtute e Canoscenza. Polizia scientifica: la ricerca continua della verità". Partecipa il capo della Polizia Franco Gabrielli.Palazzo Dei Congressi di Roma (ore 11)- Convegno finale del progetto Sudego finanziato dal programma Eu Erasmus Plus.Liceo Augusto Righi in via Boncompagni, 22 a Roma (ore 9:30)- Evento annuale del programma operativo nazionale Per la Scuola 2014-2020, dedicato al tema “Educare alla sostenibilità. Le storie del Pon Scuola”. L’evento sarà aperto da un saluto della vice ministra all’Istruzione Anna AscaniMiur (ore 9:30) (Rer)